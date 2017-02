Les pouvoirs des animaux dans la Curiosité

publié le 28/02/2017 à 18:00

Peut-on dire que tous les animaux ont une forme d’intelligence ? Quelle est la définition de l’intelligence ? Depuis quand la science le reconnaît et l’étudie chez l’animal ? L’homme est-il le plus intelligent des animaux sur terre ? Pour répondre à toutes ces questions nous recevons Emmanuelle Pouydebat.

Emmanuelle Pouydebat, chercheuse au CNRS et au Museum national d'histoire naturelle et auteure du livre L'intelligence animale, cervelle d'oiseaux et mémoire d’éléphants publié chez Odile Jacob

Pourquoi Louis XV avait un drôle d’humour, pourquoi Henri IV était sex addict, pourquoi Charles IX était pervers ? Pourquoi a-t-on inventé à la cour… la braguette ? Et pourquoi les femmes mettaient 4h à se maquiller ? Des secrets des rois et reines de l’Histoire de France révélés par Cyrielle Lemoigne-Tolba et Gaëlle Renouvel.

C’était le 14 février dernier, invité sur une chaîne de télévision algérienne, Emmanuel Macron qualifiait la colonisation de « crime contre l’humanité ». Une déclaration forcément polémique…55 ans après l’indépendance de l’Algérie, on a voulu savoir pourquoi c’était toujours un sujet qui fâche. Et pour nous éclairer sur les tenants et aboutissants de cette colonisation, nous avons invité ce soir Pierre Baron, notre consultant en histoire.

