Se faire prêter un chat, c'est possible

publié le 04/07/2017 à 23:58

À l'heure où les départs en vacances vont bientôt se succéder, faire garder son animal de compagnie devient une question cruciale pour de nombreuses personnes. C'est là que pretemoitonchat.com, dont Hugues Chastel est l'un des co-fondateurs, entre en action. "Ce service va concerner des gens comme moi, qui sont amoureux des chats mais qui n'en n'ont pas parce que c'est trop contraignant, parce qu'ils partent en vacances, voyagent et ne savent pas comment s'en occuper", explique-t-il.



Il suffit de venir s'inscrire sur le site et de proposer ses services pour garder un chat sur une période donnée. "Notre site met en relation, par localité, les hôtes et les propriétaires", explique Hugues Chastel, qui ajoute que le site "encourage les hôtes et les propriétaires à se rencontrer" avant la garde du chat, pour s'assurer que "le courant passe bien". L'été, l'offre est nettement supérieure à la demande, en raison du grand nombre de personnes partant en vacances et cherchant à faire héberger leur félin durant cette période plus ou moins longue.

"Tout le monde y gagne" affirme Hugues Chastel, qui précise qu'un euro par jour est reversé à une association, comme par exemple la SPA ou d'autres organismes humanitaires. La garde d'un chat coûte 3 euros par jour au site. "Pour le moment on se limite aux chats. On avait pensé à faire les chiens, mais la garde de chien est un peu plus contraignante et souvent les hôtes demandent une rémunération pour s'occuper d'eux, c'est un peu plus compliqué", explique-t-il.