Le sport, un enjeu d'image pour le Qatar selon Georges Malbrunot

avec Bénédicte Tassart et Christophe Guirard

publié le 09/03/2017 à 23:04

Interrogé en premier lieu sur la position du président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi, il estime que cette déroute historique face à Barcelone pourrait avoir des conséquences pour lui. Il était en effet déjà sur la sellette depuis l'élimination des Parisiens en Ligue des Champions, la saison dernière, contre Manchester City. Nasser Al-Khelaïfi avait ensuite sacrifié l'entraîneur Laurent Blanc pour sauver sa place.



"Les Qatariens ne sont pas des philanthropes", estime Georges Malbrunot. Si leur investissement dans le club de la capitale ne semble pas en cause, au moins jusqu'à la Coupe du monde 2022 organisée chez eux, le pays doit faire face à une baisse de ses revenus tirés du pétrole. De plus, selon lui, "le Qatar ne peut pas se satisfaire d'être simplement champion de France".

Le sport reste une "projection de puissance" idéale pour un petit pays comme le Qatar, qui s'est nettement rapproché de la France depuis des années, lui apportant son soutien en Syrie ou en Libye notamment. La Coupe du monde 2022 sera donc un "vrai test pour le pays et son jeune émir, dans un pays qui n'est pas du tout footeux". De nombreux centres de formation ont été mis en place, de façon à construire l'équipe la plus compétitive possible pour le grand rendez-vous mondial.