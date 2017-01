Alors que les noms des pays étaient bien écrits noir sur blanc sur sa feuille selon un journaliste de France Info, le candidat à l'élection a omis de les prononcer.

Crédit : Christophe ARCHAMBAULT / AFP François Fillon, candidat à l'élection présidentielle 2017, lors de son meeting à la Villette le 29 janvier

par Cécile De Sèze publié le 29/01/2017 à 18:58

"Moi je nomme les choses", promet François Fillon lors de son discours à la Villette à Paris dimanche 29 janvier. En pleine polémique sur fond de soupçons d'emplois fictifs concernant son épouse ajoutée aux accusations de détournements de fonds publics au Sénat, le candidat vainqueur de la primaire à droite a du se montrer fort et imperturbable. D'où cette phrase, entre autres, qui traduit sa volonté de prouver qu'il n'a peur de personne.



Elle intervient dans son discours juste après cette déclaration : "Je veux la clarification de nos relations avec les États qui abritent les doctrinaires de l'Islam radical et les marchands de 'burkini'". Seulement, d'après plusieurs observateurs parmi lesquels le directeur de l'information numérique chez France Info, François Fillon a omis de "nommer" ces "États", pourtant bien écrits sur sa feuille. Ainsi, à l'origine, les mots "Arabie Saoudite" et "Qatar" remplaçaient le mot plus englobant d'"États".

François Fillon promet qu'il "nomme les choses" au moment où il trappe de son discours "Arabie Saoudite" et "Qatar" https://t.co/rMzYqcgxcg pic.twitter.com/vYIuWQ4miR — Antoine Bayet (@fcinq) 29 janvier 2017

Arabie Saoudite et Qatar, c'était écrit mais il ne l'a pas dit...

Il faudra bien vendre des armes à tout le monde ? pic.twitter.com/3TBvUP17WH — Gilles Bornstein (@GillesBornstein) 29 janvier 2017

François Fillon n'a toutefois jamais caché son désir de clarification avec ces deux alliés économiques de la France que sont l'Arabie Saoudite et le Qatar. Notamment en terme de financement des lieux de culte sur le territoire français. Dans un entretien au Monde en août dernier, il avait clairement évoqué les deux pays du Moyen-Orient.