EN IMAGES – Noël s'installe aux quatre coins du monde

Samedi 24 décembre, des villes du monde entier se sont illuminées aux couleurs de Noël. Revue en photo des plus belles célébrations.

Noël à travers le monde Berlin, en Allemagne, le 24 décembre 2016 Crédits : MACDOUGALL/AFP | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Berlin, en Allemagne, le 24 décembre 2016 Crédits : MACDOUGALL/AFP | Date : Messe à Bartalla, dans le nord de l'Irak Crédits : SAFIN HAMED/AFP | Date : Paris, Notre Dame de Paris, le 24 décembre 2016 Crédits : Miguel MEDINA/AFP | Date : Bethléem pour la messe de minuit, le 24 décembre 2016 Crédits : HAZEM BADER/AFP | Date : Beirut au Liban, le 24 décembre Crédits : PATRICK BAZ/AFP | Date : Afrique du Sud, un parc aquatique fête Noël Crédits : RAJESH JANTILAL / AFP | Date : Des milliers de pères Noël à Cocoa Beach, en Floride, États-Unis Crédits : SIPANY/SIPA | Date : Des motards habillés en père Noël à Malaga, en Espagne Crédits : Carlos Diaz/SIPA | Date : 1 / 1 < > +

par La rédaction numérique de RTL publié le 24/12/2016 à 21:11

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

À Alep, New York, Paris ou encore en Irak, les Chrétiens du monde entier se sont rassemblés ce samedi 24 décembre pour fêter Noël. Par la prière, les cérémonies religieuses, ou les décorations, ils ont été nombreux à célébrer cette fête aux quatre coins du globe. À Alep, en Syrie, la communauté catholique célèbre sa première messe de Noël depuis 5 ans, tandis qu'à Bethléem, où le Christ est né selon la tradition chrétienne, de nombreux fidèles se sont rassemblés pour la traditionnelle messe de minuit.



En Europe les célébrations se sont déroulées dans un contexte de sécurité renforcée, suite aux récents attentats. En France, 2.400 églises étaient placées sous haute surveillance et plus de 91.000 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés ce weekend. En Allemagne, les autorités s'attelaient à rassurer une opinion inquiète après l'attaque à Berlin qui a fait 12 morts et 48 blessés, le 19 décembre. Quelle que soit la situation du pays, beaucoup ont tenu à vivre cette soirée coûte que coûte. Cette année, les images des célébrations de Noël sont époustouflantes, incroyables où juste émouvantes.