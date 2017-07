publié le 27/07/2017 à 08:40

Un changement de règles à venir pour les CDD. Le gouvernement envisage de les déterminer au niveau des branches professionnelles. C'est ce que prévoit Muriel Pénicaud dans sa réforme du droit du travail. L'idée y apparaît en toutes lettres : "Permettre d'adapter par convention ou accord collectif de branche les règles applicables au contrat à durée déterminée", et donc déroger à la loi. Une révolution pour le monde du travail : chaque secteur pourrait par exemple augmenter la durée des CDD aujourd'hui limitée à 18 mois maximum, permettre plus de renouvellements, aujourd'hui limités à deux, ou modifier la période minimale de carence entre deux contrats.



Une petite révolution qui ne fait pas l'unanimité du côté des syndicats car elle pourrait accentuer la précarité des salariés. C'est une nouvelle étape dans la dérégularisation du marché du travail. Les règles seraient désormais fixées non plus par la loi, mais au niveau des branches d'activité. Les accords de branche qui devraient être négociés entre syndicats et patronat. En cas d'échec, la loi continuerait de s'appliquer.

À écouter également dans ce journal :

- 1.500 hectares ont brûlé depuis le déclenchement du feu avant-hier soir à Bormes-les-Mimosas. 500 hommes aidés de 100 véhicules ont passé la nuit à lutter contre les reprises qui ont fort heureusement été contenues. Impossible en revanche pour les 13.000 personnes évacuées de regagner leurs logements. La plupart a donc dormi dans les six centres d'hébergement qui ont été mis à disposition.

- L'Italie ne baisse pas pavillon sur le dossier STX. Le gouvernement de la péninsule a confirmé qu'il voulait toujours que Fincantieri possède plus de la moitié des parts des chantiers de Saint-Nazaire. L'État français avait proposé un partage 50-50 mais le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a indiqué que l'État prendrait le contrôle de STX en cas d'absence d'accord avec le gouvernement transalpin.



- Monseigneur Barbarin avait promis aux chrétiens d'Irak qu'il retournerait à Mossoul, la ville libérée, et il a tenu parole. L'archevêque de Lyon s'est rendu lundi et mardi dans la ville reprise aux islamistes de Daech. Il est notamment allé l'église du Saint-Esprit de Mossoul pour y déposer une statue de la Vierge.



- En Israël, les autorités ont retiré de nouvelles installations de sécurité à l'entrée de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Des caméras de surveillance ont été démontées deux jours après le retrait des portiques détecteurs de métaux. Par ailleurs, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi qu'il voulait expulser la chaîne Al-Jazeera, qu'il a accusée d'attiser les tensions autour des lieux saints.



- Il est décédé en 1970 mais son souvenir reste éminemment présent dans la mémoire des Français. André Raimbourg, de son vrai nom, dit Bourvil, aurait eu 100 ans ce 27 juillet.



- L'équipe de France féminine de football qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro. Les Françaises se sont contentées d'un match nul hier, mercredi, 1 partout contre la Suisse. C'est Camille Abily qui a égalisé sur coup franc alors que les tricolores jouaient à 10 contre 11.