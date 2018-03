Bruno Le Maire clarifie son idée sur le renouvellement des CDD

publié le 31/08/2016 à 16:24

Pour la 18e édition de l'université d'été du Medef, organisée mardi 30 et mercredi 31 août à Jouy-en-Josas (Yvelines), les candidats à la primaire de la droite ont défilé devant les chefs d'entreprise pour présenter leur programme économique. Au lendemain de l'intervention de François Fillon et juste avant celle de Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire a donc pris la parole dans une salle qui l'a chaleureusement accueilli. "L'ère des technocrates est terminée, c'est l'ère des entrepreneurs !", a-t-il d'abord lancé.



Dans un discours libéral, le député de l'Eure a notamment proposé aux patrons de pouvoir reconduire un contrat à durée déterminée de manière illimitée. "Vous pourrez renouveler les CDD autant de fois que vous le voulez", a-t-il ainsi lancé dans des propos rapportés par Libération et une journaliste du JDD. À l'heure actuelle, le code du Travail prévoit qu'un CDD ne peut être prolongé que deux fois dans la limite d'une durée maximale de 9 à 24 mois. En cas de non-respect des conditions de renouvellement, le CDD est alors requalifié en CDI.

Une précision oubliée

Quelques heures après son intervention, Bruno Le Maire et son équipe de campagne ont tenu à apporter une clarification sur Facebook. "Il n'a jamais été question de mettre en place un CDD à vie", se défend le candidat. Dans son message, il précise que les renouvellements ne pourraient avoir lieu que dans une limite de trois ans : "Mon projet vise à faciliter le recrutement des salariés en mettant en place un mécanisme qui mènera naturellement le salarié vers le CDI. À chaque renouvellement de CDD, dans la limite de 3 ans, la prime de précarité augmentera pour le salarié de manière à rendre le CDD progressivement moins avantageux que le CDI pour l’employeur".

En outre, Bruno Le Maire a également évoqué plusieurs mesures défendues par la droite, tels que la suppression du compte pénibilité et le plafonnement des indemnités prud'homales. Celui qui est désigné par les sondages comme le troisième homme de la primaire a également défendu son idée de créer des emplois-rebonds exclusivement destinés aux chômeurs les plus éloignés de l'emploi, d'une durée d'un an, limités à 20h par semaine et d'une rémunération inférieure au Smic.