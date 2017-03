Le journal de 8h : une collégienne victime de harcèlement se suicide

publié le 12/03/2017 à 08:55

C'est un phénomène mal évalué, mais qui frappe de plus en plus d'adolescents en France. Le harcèlement moral serait probablement à l'origine du suicide d'une jeune fille de 13 ans vendredi 10 mars en Normandie. La collégienne s'est jetée du 7ème étage de son immeuble à Grand Quevilly, près de Rouen.



Transportée dans un état grave à l'hôpital, elle est décédée des suites de ses blessures. Si les enquêteurs cherchent à savoir à ce qui a pu motiver ce geste de désespoir, il semble que l’adolescente était victime de harcèlement et de menaces sur son téléphone portable. Sa mère venait de découvrir les faits avant qu’elle ne se suicide.

À écouter également dans ce journal

- Alors que les citoyens turcs sont invités à voter le 16 avril sur un référendum élargissant les pouvoirs du président actuel, plusieurs rassemblements avaient déjà été annulés en Allemagne, en Autriche et en Suisse, et des membres du gouvernement turcs ont été refoulés d’Allemagne et des Pays-Bas.

- Aux États-Unis, un homme a réussi à franchir la clôture de la Maison Blanche dans la nuit de vendredi à samedi avant d'être interpellé le "Secret service".



- En meeting à Châteauroux, Marine Le Pen a prêté des dérives totalitaires à l'Union européenne, qui nourrirait un sombre projet d'armée européenne afin de tenir les peuples par les armes.





- 78% des Français ne souhaitent pas le retour de Benzema en Équipe de France selon un sondage Odoxa pour RTL et Winamax.





- En Rugby, l'Angleterre a remporté son deuxième Tournoi des Six nations consécutifs grâce à sa large victoire contre l'Écosse hier (61-21). À Rome, le XV de France s'est largement imposé face à l'Italie (18-40).





- Monaco a confirmé hier son emprise en tête de la Ligue 1 en battant Bordeaux (2-1). Au classement, les Monégasques possèdent 5 points d'avance sur Nice et 6 sur le PSG en déplacement à Lorient ce dimanche. Dans la soirée, Guingamp a écrasé Bastia (5-0), Nantes a battu Montpellier (3-2), Lille a dominé Nancy (2-1), tandis que Rennes et Dijon ont fait match nul (1-1).