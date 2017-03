Comment les annonceurs optimisent leurs campagnes de pub en ligne

publié le 12/03/2017 à 08:50

Vous connaissez forcément les cookies, ces petits fichiers qui sont installés sur notre ordinateur pour recueillir des données sur nous. Ils existent depuis des années mais ils ne contiennent pas énormément d'informations. Désormais, il existe des logiciels qui aspirent nos données et ensuite permettent pour l'annonceur de mieux cibler la publicité qu'il nous envoie. Il peut ainsi mieux rentabiliser ses campagnes de pub en étant presque sûr qu'on va cliquer et acheter.



Les informations collectées ne sont pas forcément celles qu'on croit. Par exemple, l'entreprise française Eulerian technologies se fiche de savoir notre nom, notre prénom.... pour elle nous sommes un individu X. En revanche ce qu'elle veut savoir, ce sont les pages internet que nous consultons, les bandeaux de pub sur lesquels nous cliquons, notre adresse mail et aussi quels appareils nous utilisons : ordinateur, tablette ou smartphone. Elle connaît même la taille de la diagonale de l'écran de notre téléphone, pour que les pubs s'y affichent bien.

Une fois ces données collectées, elles sont mises à la disposition des annonceurs, qui vont grâce à elles optimiser leur campagne de pub, notamment en utilisant une technologie de plus en plus en pointe, le moment marketing.



Ca permet d'envoyer des publicités en fonction des préoccupations du moment d'un internaute. Si l'analyse des pages web qu'il regarde permet de voir qu'il a apparemment envie de passer ses vacances dans une chambre d'hôtes en Bretagne, c'est inutile pour un site de voyage de lui envoyer de la publicité pour un hôtel 5 étoiles aux Bahamas. Le but est double : d'abord lui envoyer vraiment la pub qui l'intéresse et aussi pour l'annonceur, faire des économies.



La collecte de données permet aussi de connaître votre sensibilité à la publicité en ligne. Par exemple si on vous affiche 50 fois le même bandeau de pub et que vous ne cliquez pas dessus, inutile d'insister. Elle permet aussi de savoir via quel canal vous êtes le plus sensible à la publicité : est-ce en passant par Facebook, par une campagne de mails ou tout simplement par Google.