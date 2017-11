publié le 26/11/2017 à 08:54

Une histoire rare d'engagement et de solidarité. Dominique Déborde, âgé de 57 ans, était jusqu’à présent SDF. Après huit mois passés dans la rue à dormir dans sa voiture, un de ses amis décide de faire une vidéo de lui et la poste sur Facebook. Ça va être le point de départ d’une mobilisation instantanée de la part d’internautes anonymes.



Grâce à eux, Dominique dort aujourd’hui au chaud dans un appartement prêté par la mairie de Villejuif (Val-de-Marne). Sur la table de son salon il accumule désormais des cadeaux en provenance de toute la France. "Aujourd’hui je ne réalise même pas. Quand on m’a proposé de mettre la vidéo sur Facebook, j’ai dit : ‘qui ne risque rien n’a rien’. Au bout de 24 heures, on avait déjà 9.000 vues. J’ai mon téléphone qui n’arrête pas de sonner. On a reçu des appels de gens du Gard, de Clermont-Ferrand… On m’a proposé un hébergement", raconte-t-il au micro de RTL.

Rejeté par sa famille, et paralysé d’un bras, Dominique confie qu’il revient de loin. "Merci à tous les gens qui sont venus m’apporter couvertures et couettes et tout ce qu’il faut. Sans ces gens-là je serai en train de me geler dans ma voiture. Je ne pensais pas qu’il pourrait y avoir autant de solidarité entre les humains", conclut Dominique.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron a présenté hier son plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Il prévoit notamment dès le début de l'année, la création d'un signalement en ligne pour permettre aux victimes de contacter des policiers 24 heures sur 24.



- Une heure trente de discours truffé de citations littéraires. Jean-Luc Mélenchon a voulu marquer les esprits en ouverture de la convention nationale de La France insoumise ce samedi 25 novembre à Clermont-Ferrand.



- Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, présente son plan pour les usagers et les entreprises, dans le JDD. Entre autres innovations en matière d'impôts : les intérêts de retard seront divisés par deux en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative.



- C’est une annonce du gouvernement : développer la chirurgie ambulatoire. Parmi les initiatives en ce sens, le suivi des patients grâce à un robot. Ce dispositif expérimenté dans les hôpitaux parisiens de Saint-Antoine et de Cochin, sera totalement opérationnel d'ici 2019.



- En rugby, le XV de France poursuit sa descente aux enfers. Les Bleus ont dû concéder le nul 23 partout devant le Japon hier à la U Arena de Nanterre. Une nouvelle déconvenue après les défaites devant la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.



- En tennis, l’équipe de France se trouve à une victoire de remporter la Coupe Davis, après la victoire en double de Pierre-Hugues Herbert et Richard Gasquet face à la Belgique ce samedi 25 novembre.