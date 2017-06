publié le 11/06/2017 à 06:00

Il revient plein d'humilité et avec un nouveau disque. Sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 10 juin, Matthieu Chedid a présenté son dernier album, Lamomali, réalisé avec des artistes maliens. Son attachement à ce pays d'Afrique, le quarantenaire explique qu'il provient "d'Amadou et Mariam, que j'ai rencontrés il y a 20 ans et qui m'ont amené, je dirais il y a 12 ans peut-être, à Bamako pour la première fois".



Et l'artiste français d'ajouter : "il y a une vertu, là-bas, c'est un savoir-vivre évident. Pour moi, c'est une leçon de vie permanente. Et à chaque fois que je suis face à des Maliens, j'apprends sur plein de choses. Le fait qu'ils soient connectés à la tradition et peut-être un peu plus terriens que nous. C'est-à-dire que nous, on est dans un monde hors-sol, j'ai l'impression qu'on est un peu déconnectés de pas mal de choses et ils nous ramènent à des choses assez évidentes et à la simplicité".

Matthieu Chedid a aussi évoqué le contexte sécuritaire tendu du Mali, où il s'est rendu récemment. "J'y étais en janvier, c'était assez tendu. En plus, faire de la musique, ce n'est pas bien vu. Faire de la musique là-bas, c'est presque un acte politique aujourd'hui. Et en même temps, j'ai retrouvé l'âme malienne identique", se rappelle-t-il.