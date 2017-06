publié le 11/06/2017 à 04:30

Les quelque 150 passagers d'un vol EasyJet ont certainement eu l'une des plus belles frayeurs de leur vie. Samedi 10 juin au soir, leur appareil a atterri en urgence à Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, à cause d'une "conversation suspecte" entendue à bord et d'un bagage suspect, selon la police régionale, qui précise que trois passagers ont été interpellés.



L'avion devait rallier Ljubljana à Londres, mais le pilote a décidé l'atterrissage après que des passagers eurent informé le personnel de bord "que plusieurs hommes s'entretenaient de sujets terroristes", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police, sans plus de précisions sur la teneur de cette discussion.

Après l'atterrissage dans une zone sécurisée de l'aéroport de Cologne, vers 18 heures locales, la police fédérale a fait descendre les 151 passagers par les toboggans de secours et a isolé un sac à dos appartenant aux trois suspects, que les démineurs ont ensuite fait exploser.



Les trois hommes ont ensuite été remis à la police criminelle locale, mais aucune précision n'a été fournie sur le contenu de leur bagage ni sur la réalité de la menace terroriste. Interrompu pendant trois heures, le trafic aérien a finalement repris dans la soirée.