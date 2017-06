Les Fréro Delavega ont fait leurs adieux avec un ultime concert à Bordeaux

publié le 11/06/2017 à 08:05

Les Fréro Delavega donnaient leur ultime concert, samedi 10 juin à Bordeaux. La place des Quinconces affichait complet : 25.000 personnes acclamaient les Fréro. Jérémy et Florian ont fait le show et enchaîné leurs tubes. Ainsi, sept ans après leur premier concert dans un bar bordelais, l'aventure s'est arrêtée.



Pour leur dernière chanson en acoustique, les Fréro étaient seuls sur scène, assis sur un canapé. Ultime adieu. Il ne reste qu'un cœur lumineux en fond de scène. "Très bien, très émouvant à la fin, on a envie d'être égoïste, mais on comprend qu'ils veuillent passer à autre chose", lance, presque triste, une spectatrice.

Le 7 novembre 2016, les deux Gujanais avaient confirmé la rumeur qui avait mis en émoi des centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux, annonçant la séparation du tandem, au terme d'une tournée d'adieux en France, le 10 juin 2017. Mais pas un mot alors sur les motifs du divorce.



"Pour nous, ce n'est pas une séparation... Mais simplement la fin d'un voyage, la fin d'un cycle. L'aventure Fréro Delavega se terminera donc à l'issue de notre tournée 2017", à Bordeaux, "où tout a commencé", avaient simplement déclaré sur Facebook les deux chanteurs de ritournelles pop-folk.

