et La rédaction numérique de RTL

publié le 11/06/2017 à 07:50

Le Stade Pierre-Mauroy était archi-comble pour voir Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, les trois monstres sacrés de la musique française. Trois ans après leurs retrouvailles sur scène, les Vieilles Canailles ont entamé samedi 10 juin une tournée de 17 dates qui va les mener en France, en Belgique et en Suisse. Comme d'habitude, la magie a opéré.



Le comptoir était toujours là, les bouteilles aussi. 23 musiciens - on ne change pas une équipe qui gagne -, costumes noirs, cravate pour Johnny, le trio remet le couvert, le plat est le même : une vingtaine de morceaux, une collection de tubes immortels.



Jacques Dutronc, libéré, chante mieux. Eddy Mitchell, joueur, bouscule ses comparses et Johnny Hallyday, physiquement diminué, mais vocalement impeccable. Avec cette formidable envie de vivre, alors qu'il lutte contre un cancer, Johnny Hallyday épate, rayonne, profite, souvent assis, mais généreux. Complices, ces vieilles canailles sont réjouissantes.



Beaucoup de fans ont profité de ce show pour s'enquérir de l'état de santé de Johnny Hallyday. "Magnifique. Je suis super étonnée de la forme de chacun", explique une spectatrice. Même réjouissance chez cet admirateur du trio qui se dit "très heureux de les avoir vus tous les trois réunis pour écouter vraiment de belles chansons". À Lille, les trois artistes ont entamé leur tournée de 17 concerts, jusqu'au 5 juillet à Carcassonne.