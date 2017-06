Attentat de Nice : un monument temporaire érigé en mémoire des victimes

publié le 09/06/2017 à 14:30

La ville de Nice a inauguré le jeudi 8 juin un monument temporaire en mémoire des victimes de l'attentat de Nice. De nombreuses familles de victimes étaient présentes pour commémorer cet attentat, survenu le 14 juillet 2016, qui avait tué 86 personnes et blessé 434 autres sur la Promenade des Anglais à Nice. Le monument a été érigé dans l'attente de la création d'un monument définitif. Il se trouve dans les jardins de la villa Masséna, près du Negresco, sur la promenade des Anglais.





Ce mémorial est composé par la fontaine utilisée lors de l'hommage national rendu le 14 octobre 2016. 86 roses avaient été déposées devant la fontaine par des lycéens, surmontée d'un cœur formé par les noms des 86 victimes, réalisé par le club de football local de l'OGC Nice. "On ne s'attendait pas à ce que ce mémorial soit aussi joli et aussi sobre", a déclaré à l'AFP Annick, qui a perdu sa petite-fille dans l'attentat. Pour Thierry, qui a perdu son autre fille lors de l'attaque, "c'est fondamental qu'il y ait un lieu tel que celui-là pour se recueillir et rencontrer d'autres proches de victimes". La cérémonie, empreinte d'émotion et de recueillement, s'est déroulée en présence des principaux élus de la capitale azuréenne et des responsables de l'association "Promenade des Anges" regroupant des familles de victimes.

D'autres commémorations sont prévues pour l'anniversaire de l'attentat le 14 juillet, cérémonies auxquelles le président de la République Emmanuel Macron a prévu d'assister. Il y a près d'un an, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, au volant d'un camion de 19 tonnes, avait commis un massacre, revendiqué par le groupe État islamique, en dévalant sur presque deux kilomètres de long sur la promenade des Anglais, où une foule de 30.000 personnes s'étaient réunies pour le feu d'artifice de la Fête nationale.