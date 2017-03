publié le 19/03/2017 à 12:47

C'est un incroyable retournement de situation. Après la gronde des joueurs et des supporters des deux clubs de rugby, le Racing 92 annonce l'annulation de son projet de fusion avec le Stade Français. Le président du club des Hauts-de-Seine a fait part de sa volte-face dans un communiqué diffusé dimanche 19 mars. "Je renonce au rapprochement avec le Stade Français Paris, en accord avec Thomas Savare, la fusion n’aura donc pas lieu", indique Jacky Lorenzetti.



"J'ai entendu et compris les fortes réticences qu'a soulevé ce beau projet d'union. En tout état de cause, les conditions sociales, politiques, culturelles, humaines, sportives ne sont pas remplies. Peut-être avons-nous eu raison trop tôt, l'avenir nous le dira", poursuit le président du Racing. "L’avenir du Stade Français s’écrira sans nous", poursuit-il.



Ce projet de fusion, annoncé lundi 13 mars à la surprise générale, avait mis le rugby français en ébullition. Confrontée à une grève des joueurs du Stade Français, qui refusaient leur mariage avec le Racing, la Ligue nationale (LNR) avait annoncé le report des matches Montpellier-Racing et Castres-Stade Français samedi en Top 14.