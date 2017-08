et La rédaction numérique de RTL

publié le 09/08/2017 à 09:02

Des habitants de Carignan, dans les Ardennes, ont assisté lundi 7 août à une scène terrible. Un chien, attaché à l'arrière d'une voiture, s'est fait traîner sur la voie publique. Jusqu'à la mort.



Le conducteur du véhicule est toujours en garde à vue et les gendarmes tentent de savoir si l'acte de cruauté est volontaire. Même si le conducteur de 55 ans argue qu'il ne se souvenait plus de la présence du chien à l'arrière du véhicule, il encourt 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende.

Une témoin de la scène est revenue sur les détails de l'événement au micro de RTL. "J'ai vu l'animal, attaché à la voiture. J'étais en panique complète ! Je l'ai suivi la voiture, je me suis garée, j'ai pris la photo et j'ai appelé la gendarmerie. C'est inadmissible de faire du mal à des animaux(...) C'est pas possible, ça dépasse tout ce qu'on peut voir", a-t-elle décrit, encore sous le choc.



Selon des témoignages recueillis par le quotidien local L'Union, le conducteur aurait, à un moment du supplice, fait le plein à une station-service. Il aurait alors détaché l'animal mort, puis chargé dans le coffre de son véhicule..

À écouter également dans ce journal

Édouard Philippe à RTL : Dans une interview accordée à RTL, le premier ministre Édouard Philippe, a rendu hommage au "travail considérable" réalisé par la ministre du Travail Muriel Pénicaud, tout en rappelant la règle donnée aux ministres. Si un membre du gouvernement est "mis en examen", il est "conduit à démissionner immédiatement. (...) C'est une règle précise et elle sera respectée", a-t-il déclaré.





Pierre-Ambroise Bosse : "Aujourd'hui, je vais faire un peu de magie", aurait dit ce Nantais de 25 ans quelques heures avant de remporter la médaille d'or du 800 mètres aux Mondiaux d'athlétisme de Londres. Il offre la première médaille d'or à la délégation française.





Mondiaux d'athlétisme de Londres : Ce mardi 8 août, le perchiste français Renaud Lavillenie a obtenu la médaille de bronze (5,89 m) tandis que Mahiedine Mekhissi (3000 m steeple) s'est arrêté au pied du podium. Christophe Lemaitre court les demi-finales du 200 m, ce mercredi.