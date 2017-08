publié le 08/08/2017 à 17:16

Après un mois de juillet marqué par une succession de polémiques, le gouvernement tient ce mercredi 9 août, son dernier Conseil des ministres avant les vacances. Seul impératif : être en mesure de regagner leur ministère, si besoin. Ces dernières semaines ont été chargées pour Édouard Philippe et son gouvernement avec la réforme du Code du travail, la loi Confiance, la baisse de 300 millions d'euros de dotation aux collectivités et la charte pour la transparence du statut de première dame.



Dernière annonce en date : les "lettres plafonds", qui constituent l'embryon du délicat budget 2018, envoyées lundi à tous les ministères. Cela s'inscrit dans un vaste plan d'économies et de baisse d'impôts pour l'année prochaine. Ces lettres, sur lesquelles le premier ministre travaillait depuis plusieurs semaines, fixent par portefeuille les montants et effectifs maximum dont pourront bénéficier les ministères l'an prochain, a précisé son entourage.



Sur le fond, Matignon s'est refusé à détailler leur contenu, "qui ne sont pas destinées à être rendues publiques". Dans un entretien au Parisien, le chef du gouvernement avait évoqué des "orientations ambitieuses" en faveur "des armées, de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'écologie et de la justice", sans donner de chiffre précis. Quant aux cibles privilégiées pour les 20 milliards d'économies visées par l'exécutif l'an prochain, Édouard Philippe avait mentionné "les politiques publiques qui n'apportent pas de réponses à la hauteur des enjeux".



Édouard Philippe est l'invité de RTL Matin, mercredi 9 août. Il répondra aux questions de Jérôme Florin dès 7h45. Une interview à suivre sur RTL et en vidéo sur RTL.fr.