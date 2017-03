Le journal de 8h : Le profil de l'agresseur de l'aéroport d'Orly identifié

publié le 19/03/2017 à 08:38

Une enquête a été ouverte par le Parquet antiterroriste, suite à l'agression des militaires de l'opération Sentinelle à l'aéroport d'Orly, samedi 18 mars. Au lendemain de l'attaque, le profil de l'assaillant se précise : l'agresseur des militaires était surtout connu comme un braqueur multirécidiviste. L'homme de 39 ans est Français et s'appelle Zihed Belgacem. Connu des services de police, il a affirmé vouloir mourir par Allah avant d'être abattu par les soldats de la force Sentinelle. Une radicalisation qui se serait opérée entre 2011 et 2012 lors d'un passage en détention. Son domicile de Garges-lès-Gonesse a été perquisitionné suite à l'attaque. Le voisinage décrit un personnage inquiétant,



Par ailleurs, le frère et le cousin de Zihed Belgacem sont toujours en garde à vue, ce dimanche 19 mars. Le père du forcené a quant à lui été relâché dans la soirée de samedi. Parmi les réactions politiques après cette attaque, Marine Le Pen a fustigé le gouvernement "dépassé, ahuri et tétanisé" selon ses propres termes. Bernard Cazeneuve, le Premier ministre a dénoncé l'outrance de ses critiques.

À écouter également dans ce journal :

- Chuck Berry est mort dans la nuit de samedi 18 mars, à l'âge de 90 ans. Il s'est éteint dans le comté de Saint-Charles, dans le Missouri (Etats-Unis).

- Nicolas Dupont-Aignan a quitté le plateau de TF1 lors du journal de 20h, samedi 18 mars. Le candidat de "Debout la France" a dénoncé une inégalité de traitement médiatique, car il ne fait pas partie des 5 personnalités retenues pour le débat de la présidentielle, prévu lundi 20 mars.



- Pari réussi pour Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de "La France insoumise" a réuni près de 100.000 personnes samedi 18 mars à Paris, à l'occasion de la "Marche pour la VIe République".



- Benoît Hamon est en meeting à Bercy, ce dimanche 19 mars.



- La gare de Lyon est fermée l'ensemble du week-end, pour des travaux de rénovation.



- Rugby : le XV de France a dominé le Pays de Galles samedi 18 mars (20-18), avec 20 minutes d'arrêts de jeu, une première à ce niveau.



- Le projet de fusion entre le Stade Français et le Racing 92 fait polémique et une majorité de Français y est opposée, selon le baromètre Odoxa Winamax RTL. Les jours grévistes du Stade Français se réunissent ce dimanche 19 mars à 10h.



- Ligue 1 de football : Lorient a battu Nancy, samedi 18 mars (3-2), ce qui donne une chance à l'équipe de se relancer dans la course au maintien.