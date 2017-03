Le journal de 7h : Chuck Berry s'est éteint à l'âge 90 ans

publié le 19/03/2017 à 07:52

Chuck Berry est mort dans la nuit du samedi 18 mars, dans le comté de Saint Charles, dans le Missouri. Il était né dans cet état du Midwest des Etats-Unis en 1926. "Il était le plus grand des rockeur, c'est une perte immense, la perte d'un géant", a tweeté le chanteur américain Bruce Springsteen. Chuck Berry apprend la guitare jazz durant son enfance, puis arrondit ses fins de mois dans des clubs lorsqu'il est remarqué par le bluesman Muddy Waters. Ensuite, c'est le début d'une légende. "Maybellene", "Sweet little sixteen", "Roll over Beethoven"...



Le pionnier du rock au célèbre "duck walk" a multiplié les musiques cultes tout au long de sa vie. En octobre 2016, il a célèbré son 90e anniversaire en signant un nouvel et dernier album, "Chuck". Preuve du caractère légendaire des chansons de Chuck Berry, "Johnny B. Goode" est le seul morceau de musique rock gravé sur le disque d'or emporté par les sondes voyageurs 1 et 2 avec d'autres trésors de l'humanité pour être un jour décryptés par des intelligences extra-terrestres ! Les deux sondes volent aujourd'hui en dehors de notre système solaire.

À écouter également dans ce journal :

- Au lendemain de l'attaque à l'aéroport d'Orly, le profil de l'agresseur a été déterminé par les enquêteurs. L'assaillant était un Français de 39 ans du nom de Ziyed Belgacem. L'homme était connu des services de police.

- En déplacement à Metz (Moselle), Marine Le Pen a mis en cause le gouvernement et la classe politique, suite à l'attaque de l'aéroport d'Orly.



- Pari réussi pour Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de "La France insoumise" a réuni près de 100.000 personnes samedi 18 mars à Paris, à l'occasion de la "Marche pour la VIe République".



- Benoît Hamon est en meeting à Bercy, ce dimanche 19 mars.



- Killian, l'auteur présumé de la fusillade au lycée Alexis de Tocqueville de jeudi 16 mars, a été mis en examen.



- Les buralistes entament une série de manifestations, pour dénoncer le tourisme fiscal et la concurrence déloyale des paquets de cigarettes. Conséquence de la hausse des prix du tabac, les buralistes sont nombreux à connaitre un manque à gagner de leur chiffre d'affaires, notamment en Andorre, à la frontière espagnole, où le prix des paquets de cigarettes sont presque trois fois moins chers.



- La grève se poursuit chez le personnel navigant Air France qui proteste contre le projet de filiale de la compagnie aérienne. 90 % des vols moyen-courriers et 85% des vols domestiques sont assurés. Les vols long-courriers ne sont pas touchés.



- Rugby : le XV de France a dominé le Pays de Galles samedi 18 mars (20-18), avec 20 minutes d'arrêts de jeu, une première à ce niveau.



- Ligue 1 de football : Lorient a battu Nancy, samedi 18 mars (3-2), ce qui donne une chance à l'équipe de se relancer dans la course au maintien.



- Cyclisme : Milan San Remo a été remportée samedi 18 mars par le Polonais Michal Kiatowski.