et La rédaction numérique de RTL

publié le 30/03/2017 à 08:30

Une alerte enlèvement a été déclenchée mercredi 29 mars à 22h30 pour retrouver Vicente, âgé de 5 ans et demi, enlevé par son père à Clermont-Ferrand. Les faits ont eu lieu dans un camp de gens de voyage. Jason Lopez, le père, s'est présenté armé d'un pistolet. Il a pris son fils qui jouait devant la caravane. Il a ensuite braqué l'arme vers la mère avant de lui asséner un coup de poing au visage et de repartir avec l'enfant. Ces derniers étaient encore introuvables peu après minuit.



Jason Lopez, 27 ans, est activement recherché depuis son évasion en décembre 2016 de la maison d'arrêt de Riom, dans le Puy-de-Dôme, dans laquelle il purgeait une peine de trois ans ferme pour vol avec violences. Condamné en 2015, l'homme issu de la communauté des gens du voyage possède un casier judiciaire chargé. Le père de famille se trouvait en conflit ouvert depuis plusieurs années avec son ex-compagne, envers laquelle il a formulé plusieurs menaces depuis son évasion.

