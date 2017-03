Indonésie : ils risquent leur vie pour l'étain des téléphones portables

publié le 30/03/2017 à 06:28

Dans un téléphone, il y a quelques grammes d'étain qui servent à souder les composés électroniques. Trente pour cent de l'étain de la planète vient de l'île de Bangka, où les conditions d'extraction sont assez épouvantables. L'ONG Les Amis de la Terre est allée enquêter sur place. L'étain, ce sont des cristaux noirs mélangés à du sable. Dans les mines, le sable s'effondre régulièrement. Il y a chaque année des dizaines aines de personnes qui meurent ensevelies. Pour 6 euros par jour, des hommes, mais aussi des femmes et des enfants, risquent leur vie.



Ensuite quand une nouvelle mine ouvre, la forêt est rasée. Quand elle ne donne plus rien, le sol est pollué. Sur l'île de Bangka, l'étain commence a se faire rare. Une situation qui pousse les ouvriers à partir en mer et à plonger à plusieurs mètres de profondeur pour chercher les cristaux noirs. C'est encore plus dangereux. Les ONG sur place demandent que le travail dans les mines soit mieux sécurisé.

L'Europe est en train de mettre en place un système de certification pour que les constructeurs soient plus transparent sur l'origine de leur matières premières. Cela bouge un peu. Sachant qu'il y a une autre solution encore plus écologique pour trouver de l'étain : fouiller dans nos tiroirs. Il y a 100 millions de vieux téléphones en France qui dorment, qui ne servent plus. Une mine d'or, en fait, s'ils étaient recyclés.



À Lille, un pole de compétitivité s'est spécialisé dans la récupération des métaux de téléphones. Il accueille déjà une trentaine d'entreprises et a créé 500 emplois.