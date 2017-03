publié le 17/03/2017 à 08:30

Dans sa quête de crédibilité à l'international, Emmanuel Macron s'est rendu le 16 mars à Berlin et y a rencontré Angela Merkel. La chancelière n'avait jusqu'à présent reçu que François Fillon en janvier dernier. Elle a indiqué qu'elle rencontrerait tous les candidats à l'élection présidentielle française, à l'exception de Marine Le Pen. Pendant une heure donc, jeudi après-midi, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont discuté, notamment de la question européenne. À la sortie de cette entrevue, le leader du mouvement "En Marche!" a indiqué avoir trouvé "des convergences" avec la chancelière allemande. Et précisé que selon lui, Angela Merkel était "très ouverte à un couple franco-allemand encore plus fort".



Invité des petits déjeuners de la présidentielle ce 17 mars, Benoît Hamon a indiqué qu'une rencontre avec la chancelière n'était pas sa priorité. "Je ne lui ai pas encore demandé audience", a-t-il ainsi déclaré, "je me déplacerai fin mars en Allemagne, je n'exclus pas de le faire mais ma priorité est de discuter avec Martin Schulz". Ce dernier est candidat aux élections fédérales allemandes de septembre prochain. Membre du parti social-démocrate, il souhaite "rassembler toute la gauche allemande", explique Benoît Hamon qui entend aborder avec lui la question européenne autant par le biais du traité énergétique mais aussi du traité budgétaire de la zone euro. "Je veux me concentrer sur ce dialogue là (...) ma priorité est de construire l'arc d'alliances qui permettra de changer la politique européenne", a-t-il insisté.

À écouter également dans ce journal :

- Grasse : après avoir fait irruption dans son lycée à la mi-journée le 16 mars, lourdement armé, le jeune Killian a fait quelque 14 blessés légers dont le proviseur de l'établissement qui a réussi à le ramener à la raison. En 1ère littéraire, le jeune homme est un fils d'élu local, passionné par les armes. Des témoins évoquent un élève timide, quelque peu renfermé sur soi. L'établissement ne dispensera pas de cours ce vendredi, et accueillera une cellule psychologique

- FMI : l'explosion d'un colis piégé au siège parisien de l'organisation pourrait être due à un groupe anarchiste grec, la Conspiration des cellules de feu. Une employée du FMI a été blessée en ouvrant le colis envoyé le 16 mars.



- Présidentielle 2017 : huit candidats ont réuni au moins les 500 parrainages nécessaires à leur candidature. Jacques Cheminade et Philippe Poutou ne sont plus très loin. Les signatures peuvent être reçues jusqu'à ce vendredi, 18 heures, par le Conseil Constitutionnel.



- Israël : un missile a été intercepté en provenance de Syrie. Des avions de combat israéliens ont attaqué plusieurs cibles syriennes dans la nuit du 16 au 17 mars. Aucun des missiles syriens n'a atteint sa cible.



- SNCF : aucun train ne circulera les 18 et 19 mars au départ et à l'arrivée des gares parisiennes de Lyon et Bercy. L'entreprise met en route une nouvelle tour de contrôle, entièrement informatisée, qui réunira dix postes d'aiguillage en un, soit un contrôle de 1.000 trains par jour. 400 agents sont mobilisés pour l'opération.



- Football : Lyon se qualifie pour les quart de finale de la Ligne Europe, après un match perdu contre l'AS Rome 2-1, lors du match retour de la 8ème de finale.