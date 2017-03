Le journal de 22h : qui est Killian, le tireur présumé du lycée de Grasse ?

publié le 16/03/2017 à 22:53

Il est environ 13h, ce jeudi 16 mars, lorsque des coups de feu éclatent dans la cour du lycée Alexis de Tocqueville, à Grasse (Alpes-Maritimes). Kilian, un élève de l'établissement a tiré sur plusieurs personnes. En tout, huit victimes sont blessées, dont quatre par des éclats de balles. Quelques minutes après la fusillade, l'alerte attentat a été déclenchée. Beaucoup ont alors cru à un acte terroriste.



Ce n'est pas le cas. Ce jeudi soir, on en sait davantage sur le profil de Killian. L'adolescent de 16 ans était scolarisé en 1ere L, au sein du lycée. Décrit comme solitaire, peu sociable, le jeune homme semble avoir développé une passion pour les armes à feu et les tueries de masse. Il a notamment publié des photos issues de la tuerie du lycée de Columbine, qui avait fait 15 morts dans le Colorado, aux États-Unis, en 1999. La ministre de l'Éducation Nationale Najat Vallaud-Belkacem s'est rendue sur place. Elle a évoqué "l'acte fou d'un jeune homme fragile et fasciné par les armes".

À écouter également dans ce journal :

- Un colis piégé a explosé au siège du Fonds monétaire international (FMI), blessant une employée aux mains et au visage. François Hollande prolonge l'État d'urgence jusqu'au 15 juillet.

- Emmanuel Macron a été reçu par la chancelière Angela Merkel en Allemagne. Le candidat d'"En Marche" bénéficie d'une bonne image outre-Rhin.



- Benoît Hamon a dévoilé son programme à la Maison de l'architecture, à Paris. Le candidat du PS a tenté de rassembler sa famille politique, avec des mesures plus consensuelles.



- Un gymnase de Saint-Ouest en Seine-Saint-Denis, a été obligé de fermer ses portes par mesure de sécurité, depuis que des dealers de drogue se sont emparés des locaux.



- Alors que l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs se poursuit, François Fillon continue sa campagne à Caen (Calvados).



- Le numéro 2 du groupe Renault, Thierry Bolloré, s'est exprimé sur RTL, à propos du DieselGate.



- Football : Lyon affronte Rome ce jeudi soir. L'OL cherche à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europe.