publié le 20/07/2017 à 08:27

Hervé Morin désapprouve le départ de Pierre de Villiers. Le chef d'état-major des armées a présenté sa démission mercredi 19 juillet, après avoir été recadré par Emmanuel Macron, avec lequel il avait exprimé un désaccord sur la réduction des crédits alloués au budget de la Défense. Ancien ministre de la Défense sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, Hervé Morin regrette cette démission et condamne l'attitude d'Emmanuel Macron.



"On n'est pas en monarchie, même si ça y ressemble. On est en démocratie parlementaire", ironise le centriste au micro de RTL. "Alors que le président de la République avait bien commencé, en visitant des soldats le jour de son investiture, en se rendant rapidement en opération extérieure (...) il y a eu là un coup de menton ahurissant, déplore Hervé Morin. Il n'a pas remis en cause l'autorité du Président".

Pierre de Villiers s'était exprimé à huis clos devant une commission de l'Assemblée nationale, le 13 juillet. Face aux parlementaires, il avait critiqué le plan d'économies imputées à la Défense. Pour Hervé Morin, il est "logique" pour le chef d'état-major des armées de "parler des questions budgétaires".



Le président de la région Normandie estime que la décision prise par Emmanuel Macron est une posture. "Quand on est un chef, on n'a pas besoin de le prouver tous les jours", tacle-t-il, peu satisfait de l'augmentation du budget de la Défense à 2% du PIB à l'orée 2025, évoquant des "promesses qui n'engagent pas" Emmanuel Macron, qui terminera son mandat élyséen en 2022.