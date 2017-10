Le journal de 7h30 : Quentin Tarantino reconnaît qu'il savait pour Weinstein

publié le 20/10/2017 à 08:01

L'affaire Weinstein continuer d'ébranler Hollywood. Dans le New York Times, le réalisateur Quentin Tarantino reconnaît qu'il était au courant des agissements du producteur depuis des années. Un changement de discours puisque lorsque l'affaire avait éclaté, il avait seulement parlé de "révélations". "J'en savais suffisamment pour réagir plus que ce que j'ai fait", a reconnu le réalisateur multi-oscarisé de 54 ans.



Dans son interview, Tarantino explique que Mira Sorvino, son ancienne compagne, lui a notamment fait part d'attouchements non consentis de la part de Harvey Weinstein. Il reconnaît également avoir été au courant de l'accord à l'amiable signé entre Rose McGowan et Harvey Weinstein. "J'aurais aimé avoir agi de façon responsable devant ce que j'ai entendu. Si j'avais fait ce que j'aurais dû faire, il aurait fallu que je ne travaille pas avec lui", a-t-il également déclaré.

Jeudi 19 octobre, la police de Los Angeles a aussi annoncé avoir ouvert une enquête sur Harvey Weinstein pour une agression sexuelle qui remonterait à 2013. Jusqu'alors deux enquêtes étaient déjà menées sur le magnat du cinéma à New York et Londres.

- Le grand retour de Barack Obama. L'ancien président américain était en Virginie pour apporter son soutien au candidat démocrate au poste de gouverneur. À son arrivée sur scène, le public a scandé, durant de longues minutes, le slogan qui l'avait porté à la Maison Blanche en 2008 : "Yes We Can". Barack Obama a appelé les électeurs à se rendre aux urnes et a publiquement dénoncé la politique de Donald Trump, sans jamais le nommer.



- Au Canada, le producteur Gilbert Rozon est accusé par dix femmes d'agressions sexuelles. Président du Groupe Juste pour rire, il a démissionné de ses fonctions et M6 a annoncé la suspension de l'émission La France a un incroyable talent, où Gilbert Rozon est juré. Sur Radio Canada, la comédienne Patricia Tulasne, a raconté : "La première chose dont je me souviens, c'est qu'il me plaque au mur, qu’il m'embrasse, qu’il enlève ma robe".



- Affaire Maëlys. Les enquêteurs s'intéressent à une photo prise la nuit de la disparition par une caméra de surveillance. Sur le cliché, on aperçoit le véhicule du principal suspect et sur le siège passager apparaît une forme blanche, de la couleur de la robe que portait Maëlys le soir de sa disparition.



- La direction générale du fabricant de boîtes alimentaires en plastique Tupperware a présenté aux représentants du personnel "un projet de fermeture". Dans le viseur, le site de production de Joué-lès-Tours en Indre-et-Loire. Une fermeture qui va entraîner la suppression de 235 emplois, et qui devrait être effective en mars 2018.