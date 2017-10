Affaire Weinstein: "Je savais", regrette Quentin Tarantino

publié le 20/10/2017 à 04:54

Le réalisateur Quentin Tarantino, grand ami de Harvey Weinstein, a reconnu avoir été au courant des agissements du producteur depuis plusieurs années. Jeudi 19 octobre, la police de Los Angeles a aussi annoncé avoir ouvert une enquête sur Harvey Weinstein pour une agression sexuelle qui remonterait à 2013. Jusqu'alors deux enquêtes étaient déjà menées sur le magnat du cinéma à New York et Londres.



La réaction de Tarantino, un des metteurs en scène les plus renommés d'Hollywood et un des plus proches de Weinstein, était fortement attendue. "J'en savais suffisamment pour réagir plus que ce que je n'ai fait", a-t-il regretté dans une interview donnée au New York Times jeudi 19 octobre. "C'était plus que les rumeurs habituelles, les ragots. Ce n'était pas des 'on dit'. Je savais qu'il avait fait plusieurs de ces choses", a-t-il aussi admis.

Son ancienne compagne l'avait averti

Après les premières révélations autour de Harvey Weinstein, le réalisateur multi-oscarisé avait réagi par un court message sur Twitter. Il avait évoqué les "révélations qui ont émergé", et s'était dit "abasourdi, le coeur brisé". Dans son interview au New York Times, Quentin Tarantino explique pourtant que Mira Sorvino, son ancienne compagne, lui avait fait part d'attouchements non consentis de la part de Harvey Weinstein. De son propre aveu, le réalisateur a "mis de côté" cet épisode, qui n'était pourtant pas le seul dont il avait eu connaissance.

Quentin Tarantino reconnaît aussi avoir été au courant de l'accord à l'amiable signé entre Rose McGowan et Harvey Weinstein. "J'aurais aimé avoir agi de façon responsable devant ce que j'ai entendu. Si j'avais fait ce que j'aurais dû faire, il aurait fallu que je ne travaille pas avec lui", a-t-il lancé. Dans les années 90 et 2000, ce duo était parvenu à concilier reconnaissance critique et succès populaire. Harvey Weinstein avait distribué le premier film de Tarantino, "Reservoir Dogs" en 1992, avant de produire plusieurs de ses plus gros succès, comme "Kill Bill", "Pulp Fiction" ou "Inglourious Basterds".



"Il m'a traînée dans la salle de bain et m'a violée"

Une nouvelle enquête ouverte par la police de Los Angeles (LAPD) vise maintenant le producteur qui a été licencié de sa société, la Weinstein Company. Si l'identité de la victime demeure incertaine, il s'agirait selon plusieurs médias d'une actrice et mannequin italienne. Celle-ci a expliqué au Los Angeles Times que les faits s'étaient déroulés dans un hôtel de Los Angeles en février 2013.



Harvey Weinstein, selon elle, est arrivé "sans prévenir" à son hôtel, et est monté dans sa chambre pour la voir, alors qu'elle avait proposé de descendre le rencontrer dans le lobby. "Il a forcé le passage dans ma chambre", a-t-elle expliqué au journal californien, avant de raconter: "Il est devenu très rapidement agressif et demandait à me voir nue. Il m'a attrapée par les cheveux, et m'a forcée à faire quelque chose que je ne voulais pas. Ensuite il m'a traînée dans la salle de bain et m'a violée".



Avant ce nouveau témoignage, cinq actrices accusaient déjà Harvey Weinstein de viol. Sa personnalité était bien connue à Hollywood, et plusieurs fois évoquée entre les lignes lors de discours publics ou dans des films. Harvey Weinstein a affirmé, par la voix de sa porte-parole, que les relations sexuelles publiquement révélées étaient consenties. "Tout ce que je peux dire maintenant aura l'air d'une pauvre excuse", a confié Quentin Tarantino au New York Times, avant d'expliquer "espérer" que ses films ne seront pas affectés par cette affaire.