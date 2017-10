Fermeture du site français de Tupperware : 235 emplois supprimés

publié le 20/10/2017 à 05:50

La direction générale du fabricant de boîtes alimentaires en plastique Tupperware a présenté jeudi 19 octobre aux représentants du personnel "un projet de fermeture". Dans le viseur, le site de production de Joué-lès-Tours en Indre-et-Loire. Une fermeture qui va entraîner la suppression de 235 emplois, et qui devrait être effective en mars 2018, selon un communiqué de la direction.



"Confrontée à une surcapacité industrielle notable de son réseau de fabrication européen liée à une amélioration de sa productivité et à un ralentissement de ses activités commerciales en Europe centrale et occidentale et notamment en France, l'entreprise se doit d'optimiser son empreinte industrielle afin de rétablir sa compétitivité et assurer de la croissance", assure le communiqué.



"Il y a dix ans, il y avait 55 machines à l'usine de Joué-lès-Tours, aujourd'hui, il y en a huit, et elles ne tournent pas à plein régime", a indiqué un porte-parole de Tupperware, qui dispose de quatre sites de fabrication - en Belgique, en Grèce, au Portugal et en France - desservant les marchés européens.

Tupperware assure un reclassement pour chaque salarié

Il est "primordial de disposer d'un niveau de compétitivité adapté afin d'assurer la pérennité de l'entreprise en France et en Europe", selon la direction de l'entreprise. "Tupperware souhaite être exemplaire en proposant un reclassement à chacun des salariés et en mettant tout en œuvre pour trouver un repreneur", a souligné le porte-parole. La surcapacité de production en Europe en 2017 est de 35% et serait de 45% si le site français poursuivait ses activités, a-t-il également fait valoir.