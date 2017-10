L'abstention chez les jeunes a atteint un niveau historique en 2017

publié le 20/10/2017 à 06:30

C'est une enquête fouillée que l'Insee a publié sur son site internet. Elle revient sur les comportements citoyens lors des échéances électorales depuis 2002. Parmi les conclusions, une, en particulier, interpelle : moins d'un électeur sur cinq âgé de moins de 29 ans a voté de manière systématique en 2017.



Si l'abstention touche particulièrement les jeunes, la dynamique s'amplifie depuis 2007. Chez les jeunes qui votent par intermittence, l'étude révèle qu'ils ne s'axent que sur la présidentielle. Plus de 30% des jeunes ne votant pas systématiquement, l'ont fait uniquement aux deux tours de l'élection présidentielle.

D'une manière générale, toutes les tendances du vote sont confirmées par cette étude, notamment l'impact du diplôme et de la situation sociale sur la participation. Moins les gens sont diplômés et moins ils participent à la vie démocratique. 25% des inscrits sans diplôme âgés de 25 ans ou plus se sont abstenus à tous les tours des élections de 2017 contre 8% des titulaires d’un diplôme supérieur au baccalauréat.