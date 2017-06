Le journal de 7h30 - Notre-Dame de Paris : l'étonnant profil de l'assaillant

publié le 07/06/2017 à 08:06

Un policier a été attaqué au marteau mardi 6 juin sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame au cœur de Paris par un jihadiste disant agir "pour la Syrie". Les enquêteurs se penchent sur le profil surprenant de l'assaillant. Né en Algérie, le quadragénaire est doctorant en sciences de l'information à Metz. Dépeint par son professeur comme "taiseux" et "taciturne", l'homme parlait plusieurs langues et était notamment titulaire d'un master de journalisme en Suède.



La résidence étudiante dans laquelle il logeait à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) a été perquisitionnée par les enquêteurs. Une quinzaine de membres de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), cagoulés et lourdement armés, ont fouillé un studio du rez-de-chaussée. Interrogés par l'Agence France Presse, la plupart des locataires, des étudiants, ont indiqué ne pas connaître l'assaillant. Un seul s'est souvenu d'un homme "très discret", qui "habitait là depuis un an et demi ou deux ans".

À écouter également dans ce journal :

- Attentat à Londres : trois jours après l'attaque, les autorités britanniques ont identifié le corps de Sébastien Bélanger, selon les informations de la presse britannique. Il s'agit du deuxième français à avoir perdu la vie dans l'attentat.

- Attentat à Londres : le 3e assaillant a été identifié par la police britannique. Radicalisé via internet, Youssef Zaghba, un Italo-Marocain de 22 ans coauteur de l'attentat qui a fait 7 morts samedi à Londres, avait été repéré l'an dernier par les services italiens alors qu'il tentait de se rendre en Syrie.



- Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, dont l'application prévue au 1er janvier 2018 avait été reportée par Emmanuel Macron, entrera en vigueur le 1er janvier 2019, annonce Édouard Philippe dans une interview au Parisien daté de mercredi 7 juin.



- États-Unis : le président américain Donald Trump a prôné "l'unité" des pays du Golfe dans un entretien téléphonique mardi 6 juin au soir avec le roi Salmane d'Arabie saoudite, qui vient de rompre avec cinq autres pays ses relations avec le Qatar, provoquant une crise majeure au Moyen-Orient.



- Syrie : des combattants arabes et kurdes syriens soutenus par les États-Unis sont entrés mardi 6 juin dans la ville de Raqa, au début de l'assaut final lancé pour prendre au groupe jihadiste État islamique (EI) son principal bastion en Syrie.



- People : George et Amal Clooney, un des couples les plus glamours de la planète, ont accueilli mardi 6 juin leurs jumeaux, une fille, Ella, et un garçon, Alexander, nés à Londres. L'acteur de 56 ans et la célèbre avocate et militante des droits de l'homme de 39 ans se sont mariés en 2014. Ce sont les premiers enfants du couple.