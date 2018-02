publié le 10/02/2018 à 07:59

Nordahl Lelandais reste en détention. La cour d'appel de Grenoble a refusé sa deuxième demande de remise en liberté. Le suspect était présent jeudi 8 février lors de l’audience devant la chambre de l’instruction. "Il n’a aucune raison de se cacher. Il a répondu aux questions qui lui étaient posées comme il l’a toujours fait", avait commenté son avocat, Me Alain Jakubowicz.



Noardahl Lelandais est écroué depuis septembre dernier pour l'assassinat de la petite Maëlys. Mais les enquêteurs ne parviennent pas à retrouver le corps de l'enfant, disparue depuis fin août. Un groupe spécialisé identifie de nouvelles zones de fouille, tandis qu'en région parisienne six gendarmes tentent de retracer son agenda.

Ils sont réunis dans une cellule spéciale appelée "Ariane". Ils épluchent ses comptes bancaires, passent en revue ses anciens domiciles, interrogent ses anciens employeurs, et se penchent sur la téléphonie. Le but est d'établir un agenda le plus précis possible, puis de le communiquer aux enquêteurs sur le terrain.

À écouter également dans ce journal

- La dernière mine de sel encore en activité en France se trouve en Lorraine, à Varangéville. C'est de là que viennent les cristaux qui servent à déneiger nos routes et nos trottoirs, très utiles cette semaine.



- Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, un service national universel est à l'étude. La ministre des Armées Florence Parly a annoncé vendredi qu'il ne serait probablement pas obligatoire. Un groupe de travail a été chargé de plancher sur le dossier. Il remettra ses conclusions dans deux mois.



- Aux Jeux olympiques de Pyeongchang, les équipes des deux Corées ont défilé ensemble lors de la cérémonie d'ouverture. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a salué ce moment fort, tout en précisant "ce n'est qu'une trêve".



- En Ligue 1, l'OM a concédé le match nul (2-2) à Saint-Étienne vendredi soir, en ouverture de la 25e journée. Ce samedi, le PSG se rend à Toulouse, quatre jours avant le choc contre le Real Madrid en Ligue des champions.

- Orelsan est le grand gagnant des Victoires de la Musique, qui ont lieu vendredi soir. Le rappeur français a décroché trois récompenses, dont celle de l'artiste masculin de l'année. Charlotte Gainsbourg a été sacrée meilleure artiste féminine.