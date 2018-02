États-Unis : un enfant meurt en sauvant son ami tombé dans un lac gelé

publié le 10/02/2018 à 01:01

C'est un acte héroïque qui a coûté la vie à Anthony, un petit garçon de 11 ans dans l'État de New York, à 16 heures vendredi 9 février. Alors qu'il marchait avec un ami d'un an son aîné, la glace du lac Strack Pond du Forest Park, situé dans le Queens, sur lequel ils se trouvaient s'est brisée, emportant le plus grand. N'écoutant que son courage, l'enfant a plongé pour lui venir en secours, ce qu'il a réussi.



Seulement, pris dans les remous, il a été à son tour emporté par les flots et rapidement coincé sous la couche de glace. Alertés, les secours sont arrivés quelques minutes plus tard. Les sauveteurs ont plongé dans l'eau gelée pour récupérer l'enfant et le sortir du lac. Malgré des exercices de réanimation, le garçon de 11 ans est décédé peu après son arrivée à l'hôpital. L'ami qu'il avait secouru est en revanche sain et sauf.