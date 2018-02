publié le 09/02/2018 à 20:00

Neuf buts passés à Bourg-en-Bresse mardi 6 février, six à Metz quatre jours plus tôt : Marseille déboule avec le plein de confiance à Geoffroy-Guichard. Dans l'Ain, même le Grec Kostas Mitroglou y est allé de son triplé. Certes accroché par Monaco lors de la 23e journée de Ligue 1 (2-2), cet OM ne peut plus cacher ses ambitions.



Invaincu depuis le 17 décembre, les hommes de Rudi Garcia pointent seuls à la 2e place derrière le PSG avec un point d'avance sur Monaco et trois sur Lyon. Qui sortira vainqueur de ce match à trois ce week-end ? L'ASM se rend à Angers (16e) samedi 10 février, Lyon reçoit Rennes (10e) le lendemain soir. Le match le plus compliqué est donc peut-être pour les Marseillais à Saint-Étienne (12e).

Moribonds fin 2017, de nouveau inquiétants fin janvier après un réveil durant deux rencontres, les Verts restent sur deux succès prometteurs face à Caen et Amiens. Les recrues Paul-Georges Ntep et Mathieu Debuchy ont marqué dès leur premier match. Yann M'Vila monte en régime. Seule contrariété pour la réception de l'OM : prêté par le club phocéen, Rémy Cabella ne peut être aligner, stipule son contrat.

L1- 25e journée : programme et classement

Vendredi 9 février :

20h45 : Saint-Etienne - Marseille



Samedi 10 février :

17h00 : Toulouse - PSG

20h00 : Angers - Monaco

Bordeaux - Amiens

Dijon - Nice

Guingamp - Caen

Metz - Montpellier



Dimanche 11 février :

15h00 : Strasbourg - Troyes

17h00 : Nantes - Lille

21h00 : Lyon - Rennes