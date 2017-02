REPLAY - Les écoliers de la zone C seront en congés à partir de ce vendredi 3 février au soir.

Un mois après la reprise post-fêtes de fin d'année, les écoliers de la zone C, qui concerne la région parisienne ainsi que Toulouse et Montpellier, sont de nouveau en vacances. Un rythme qui ne serait pas propice aux apprentissages, selon Jean-Rémi Girard, du syndicat national des lycées et des collèges.





Il explique : "C'est peut-être un peu court, 4 semaines de cours, pour se remettre dans le bain, mais le problème majeur c'est que l'on va avoir une période de 12 semaines de cours à la suite entre les vacances de Pâques et les grandes vacances. C'est compliqué parce que souvent, la fin d'année ce n'est pas le moment où les élèves sont les plus réceptifs, tout le monde risque d'être très très fatigué à la fin. Là, on a des intérêts économiques qui vont dicter cette période du calendrier scolaire. Les vacances de Pâques qui ont eu lieu aussitôt, c'est très clairement pour que les stations de ski puissent être remplies à ce moment-là parce qu'il y a encore de la neige".



À noter que la circulation est classée orange en Île-de-France dans le sens des départs, ce vendredi 3 février. Demain, samedi 4 février, la circulation est classée rouge dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.

À écouter également dans ce journal

- François Fillon était en meeting dans les Ardennes, jeudi 2 février, à Charleville-Mézières. Lors du meeting, il a demandé à l'assistance de l'aider "à résister". Dans un même temps, une interview de Penelope Fillon en anglais et datée de 2007 a refait surface dans l'émission Envoyé Spécial. Celle-ci y affirmait ne jamais avoir travaillé pour son mari.





- La Cour d'Assises de Saône-et-Loir a condamné, jeudi 2 février, Pascal Jardin pour le meurtre de Christelle Blétry, l'une des disparues de Saône-et-Loir, tuée en 1996.



- EDF prévoit 6.000 suppressions de postes sur trois ans, contre 2.000 prévus jusqu’à présent. Les syndicats on appelle "les élus de la nation à protéger ce service public, le préféré des Français depuis 70 ans".



- Selon une enquête CSA pour le spécialiste du crédit Empruntis, 91% des Français ont un projet pour l'année 2017.



- Météo France a étendu sa vigilance orange aux vents violents à 9 départements français. Outre les quatre départements de la Bretagne, la Manche, la Mayenne, la Loire-Atlantique et la Vendée sont également concernées.



- Après le tirage au sort de la Coupe de France de football, Marseille affrontera Monaco en 8ème de finale. De son côté, le PSG ira à Niort et Bergerac recevra Lille.



- La France mène 1-0 contre le Japon en Coupe Davis (tennis) grâce à une victoire de Richard Gasquet sur Taro Daniel.