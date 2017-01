Le rythme des vacances scolaires énerve parents et enseignants

INVITÉE RTL - Hélène Rouch, présidente de la FCPE de Haute-Garonne, déplore l'organisation des vacances scolaires, qui reviennent trop ou pas assez vite et perturbent l'apprentissage des élèves.

C'est l'heure de la rentrée. Après deux semaines de vacances scolaires, élèves, collégiens et lycéens sont de retour sur les bancs de l'école ce mardi 3 janvier. Cependant, nombre de parents et enseignants sont en colère. Le problème : le calendrier des vacances scolaires. Selon eux, les congés reviennent très vite pour les élèves de la zone C qui concernent donc les Toulousains, les Montpelliérains, les Franciliens entre autres.



Ces derniers seront de nouveau en vacances dans moins de cinq semaines. Hélène Rouch, présidente de la FCPE de Haute-Garonne déplore ces rythmes irréguliers : "Alors qu'on dit combien les rythmes sont importants pour la réussite scolaire des élèves, cette année le rythme annuel n'est pas approprié pour nombre d'élèves".

Or, les élèves devront affronter un véritable tunnel jusqu'à l'été avec près de douze semaines de cours jusqu'aux grandes vacances. "Un enfant fatigué c'est un enfant qui n'apprend pas bien. Chaque année, on remet ces rythmes qui sont sûrement adaptés à l'activité économique et touristique mais pas aux rythmes des enfants", rappelle Hélène Rouch.