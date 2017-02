Coupe de France : choc Marseille-Monaco en 8es, le PSG ira à Niort

Les matches auront lieu les mardi 28 février et mercredi 1er mars.

Crédit : PDN/SIPA L'ASM était venue s'imposer 4-1 au Vélodrome le 16 janvier 2017

par Gregory Fortune publié le 02/02/2017 à 18:00

Tombeur de l'Olympique Lyonnais lors du choc des 16es de finale, l'Olympique de Marseille se voit proposer une nouvelle affiche en 8es avec la réception de l'AS Monaco, actuel leader de la Ligue 1 (l'OM est 6e à 16 points des Monégasques). Et comme face à Lyon, le scénario devrait être différent de la récente rencontre de championnat.



D'abord parce que l'OM s'est renforcé depuis la gifle reçue à domicile (1-4). Ensuite parce que Monaco pourrait encore faire largement tourner en raison d'un calendrier particulièrement chargé fin février et début mars. Au programme des hommes de Leonardo Jardim, notamment, le 8e de finale de Ligue des champions contre Manchester City (aller le mardi 21 février, retour le mercredi 15 mars).



Une autre rencontre opposera deux clubs de l'élite, Bordeaux (7e) contre Lorient (20e et dernier). Double tenant du titre, le Paris saint-Germain a lui été épargné avec un déplacement à Niort, 11e de Ligue 2. Lille, Guingamp et Angers se déplaceront aussi chez des clubs plus petits : respectivement Bergerac (CFA), Quevilly (National) et le CA Bastia (National). Dernières affiches : Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Auxerre (L2) et Avranches (National) - Strasbourg (L2).

Coupe de France : les affiches des 8es de finale

Marseille (L1) - Monaco (L1)

Bordeaux (L1) - Lorient (L1)

Niort (L2) - PSG (L1)

Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Auxerre (L2)

Bergerac (CFA) - Lille (L1)

Quevilly (National) - Guingamp (L1)

CA Bastia (National) - Angers (L1)

Avranches (National) - Strasbourg (L2).

