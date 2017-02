REPLAY - Le temps de ce vendredi 3 février sera marqué par une tempête sur le nord-ouest, ainsi que de la pluie et de la grisaille généralisées.

par Marina Giraudeau , Avec AFP publié le 03/02/2017 à 06:13

Le temps de ce vendredi 3 février sera gris et pluvieux sur une grande partie du pays, avec une tempête annoncée sur le nord-ouest, selon Météo-France qui a placé neuf départements en vigilance orange. Le Morbihan, la Manche et les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire et la Mayenne ont été placés en vigilance aux vents violents et vagues-submersion pour les régions côtières.



Le pays se retrouvera entre deux perturbations. A l'est, le temps faiblement pluvieux de la matinée se calmera l'après-midi. Mais un temps pluvio-orageux résistera en matinée sur la Côte d'Azur et la Corse en donnant un peu de neige vers 1.200/1.500 mètres. À l'ouest, une nouvelle perturbation s'annoncera dès le début de journée en s'accompagnant de coups de tonnerre près du littoral et d'un très fort coup de vent. La perturbation traversera rapidement tout le pays dans la journée.



Sur tout le nord-ouest, le vent soufflera très fort l'après-midi avec des rafales atteignant 110 à 130 km/h près de la côte bretonne, 90 à 110 dans les terres, des Pays de Loire et de la Bretagne à la Basse Normandie, 60 à 90 km/h plus dans l'intérieur du pays. Ces fortes rafales atteindront le département de la Manche l'après midi, notamment le Cotentin. Il neigera vers 1.300 mètres puis 1.000 mètres sur les Pyrénées puis vers 1.200 mètres sur le Massif central en cours d'après-midi.



Les très fortes vagues générées par cette perturbation risqueront d'engendrer, principalement au moment de la pleine mer, des submersions sur les parties basses notamment jeudi soir et vendredi matin. Le vent sera également fort près de la Méditerranée et sur les Pyrénées avec des pointes à 80/100 km/h sur les caps corses et plus de 110 km/h sur le relief.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 2 et 8 degrés, 6 à 10 près des côtes. Les maximales iront de 10 à 16 degrés dans le sud-ouest et près de la Méditerranée, de 8 à 13 degrés ailleurs. Les perturbations atlantiques vont se succéder sur le pays ces prochains jours et vont générer à nouveau des périodes de vents forts voire violents.