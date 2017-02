INVITÉE RTL - Cécile Roquelaure, directrice études et communication chez Empruntis, revient sur une enquête CSA pour l'entreprise Empruntis.

par La rédaction numérique de RTL publié le 03/02/2017 à 07:43

Ce vendredi 3 février, une enquête CSA pour le spécialiste du crédit Empruntis révèle que 91% des Français ont au moins un projet pour cette nouvelle année. Pour 77% d'entre eux, cela concerne un projet personnel type voyage, cadeau, voiture, mariage. Pour 52%, cela peut concerner des travaux et pour 39%, d'une remise à flot financière. Enfin, 15% des sondés envisagent l'achat d'un bien immobilier.



Pour Cécile Roquelaure, directrice études et communication chez Empruntis, "cela prouve que [les Français] ont le moral, et ces projets sont très variés donc c'est une bonne nouvelle pour l'économie et pour les projets des Français." Elle précise en outre que si l'achat d'un bien immobilier "n'est pas le projet prioritaire pour 2017", "cela reste un projet important puisque ça fait partie des quatre projets" cités par les personnes interrogées. En revanche, la spécialiste précise que "la remise à flot ou les projets personnels arrivent avant l'achat immobilier."



En ce qui concerne le crédit, Cécile Roquelaure, analyse que cela n'est "culturellement pas français". Elle précise : "Ils sont 33% parmi ceux qui ont un projet en 2017 à vouloir avoir recourt au crédit donc c'est un moyen qu'ils utilisent avec prudence" par "crainte de l'endettement et puis surtout, les Français nous ont dit qu'ils avaient besoin d'être conseillés et accompagnés en matière de crédit. C'est quelque chose qu'ils perçoivent comme un acte engageant, une lourde responsabilité, et du coup ils sentent qu'ils ont besoin de conseil et d'accompagnement pour pouvoir utiliser le crédit à bon escient."

Le crédit, un "bon levier pour se reconstituer une trésorerie"

"La législation, précise Cécile Roquelaure, s'est beaucoup durcie en matière de crédits, principalement à la consommation, dans le but de protéger les Français, de leur éviter le surendettement, mais du coup il faudrait que ça s'accompagne de beaucoup plus de pédagogie et de conseil même si tous les acteurs travaillent sur ce sujet là, on voit que les Français ont encore des difficultés à comprendre comment ça marche et comment bien l'utiliser."



D'ailleurs, cette manne financière pourrait permettre à certains de se remettre à flot économiquement, comme 39% des sondés en ont exprimé la volonté pour 2017. C'est "soit pour rembourser, soit parce qu'ils ont utilisé leur épargne et qu'ils ont besoin de remettre des comptes au vert", explique la spécialiste.



"Il faut savoir que les taux en matière de crédit à la consommation ont beaucoup baissé ces dernières années. Il y a encore deux ans, vous empruntiez en moyenne à 6%, aujourd'hui vous êtes plutôt autour de 3 à 4% en crédit à la consommation donc ça peut constituer un bon levier pour se reconstituer une trésorerie ou effectivement rembourser des crédits et les rassembler en un seul", analyse Cécile Roquelaure. "En immobilier ils commencent à remonter et les crédits à la consommation remonteront plus lentement. C'est aujourd'hui l'opportunité d'emprunter si on a des projets", conseille-t-elle enfin.