INVITÉE RTL - Marie-Rose Blétry s'est battue durant 20 ans pour que le meurtrier de sa fille soit condamné.

Meurtre de Christelle Blétry : la mère de la victime "soulagée" de la condamnation de Pascal Jardin

Les disparues de l'A6. Entre 1984 et 2005, 12 jeunes femmes ont été tuées ou portées disparues en Saône-et-Loire. La cour d'assises de Saône-et-Loire a condamné ce jeudi 2 février Pascal Jardin à la perpétuité pour avoir violé puis tué de 123 coups de couteau en 1996, une des "disparues" de Saône-et-Loire, Christelle Blétry. L'homme a avoué le meurtre de Christelle Blétry, avant de se rétracter. Son ADN a été identifié sur les vêtements de la victime il y a deux ans seulement.



Durant 20 ans, Marie-Rose Blétry s'est battue pour que le dossier ne tombe pas dans l'oubli. À l'écoute du verdict, sa première réaction a été "le soulagement". "J’espérais que Pascal Jardin avouerait. Cela n'a pas été le cas et c'est un regret", concède Marie-Rose Blétry qui dit redouter l'appel judiciaire. "C'est un combat long de vingt ans pour enfin connaitre l'assassin de ma fille", rappelle la mère de Christelle. "Vingt ans c'est long mais j'ai été accompagnée de tous ceux qui nous ont soutenu et qui ont œuvré pour cette condamnation, alors merci à tous".



Elle n'a jamais douté et fait preuve d'une détermination à toute épreuve. Désormais comment reprendre une vie normale? "C'est difficile de dire qu'une page se tourne. Il va me falloir quelques jours pour réaliser tout cela", confie Marie-Rose Blétry. Au regard de sa propre histoire, elle mène également un autre combat avec son avocat : "Dans des dossiers comme celui de Christelle, il faut qu'on puisse conserver les preuves dans les meilleures conditions pour pouvoir connaitre la vérité. C'est primordial pour les familles", plaide-t-elle.