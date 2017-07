Le journal de 7h30 : le juge Lambert aurait décrit son suicide dans un roman

publié le 13/07/2017 à 08:14

Le juge Lambert, retrouvé mort à son domicile du Mans hier, venait de terminer l'écriture d'un roman, intitulé Témoin à charge. Dans cet ouvrage, on trouve de troublants parallèles avec la propre vie de Jean-Michel Lambert, notamment entre les circonstances de sa mort et le suicide d'un de ses personnages : le professeur Chabert qui lui ressemble physiquement.



Dans les pages, on peut lire : "Le professeur Chabert s'est donné la mort hier soir dans son bureau. Le corps a été découvert la tête recouverte d'un sac plastique". Plus déconcertant encore, un autre personnage décrit comme "une gamine trop instable qui a accusé à tort son beau-père d'un crime". Impossible de ne pas penser à Murielle Bolle qui avait accusé son beau-frère, Bernard Laroche, du kidnapping du petit Grégory, avant de se rétracter.

On comprend, à travers ses lignes, combien le juge Lambert a été démoli et hanté par l'affaire Grégory et comment il a tenté de se reconstruire à travers l'écriture, en vain.

À écouter également dans ce journal

- Donald et Melania Trump arrivent ce matin en France. Une cérémonie d'accueil officielle aura lieu à 15 heures aux Invalides. Les deux chefs d'État s'entretiendront ensuite à l'Élysée, avant une conférence de presse commune. Les premières dames quant à elles visiteront la cathédrale Notre-Dame, avant une balade sur la Seine. Demain, le couple présidentiel américain assistera au défilé militaire du 14-Juillet.



- Les pilotes de Hop! seront en grève pour le week-end du prolongé du 14-Juillet. La grève sera suivie par 23% du personnel le 13 juillet, au premier jour du mouvement.



- Pierre de Villiers, le chef d'état-major des armées va une nouvelle fois mettre sa démission en balance pour protester contre les coupes imposées à ses troupes par Bercy, selon une information des Échos.



- Le gouvernement souhaite réaliser un plan d'économies de 80 milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat Macron, indique Les Échos ce matin.



- Un iceberg de mille milliards de tonnes, l'un des plus gros jamais vus, s'est formé après s'être détaché du continent Antarctique. Si le phénomène n'est pas inédit, il est en revanche accéléré par le réchauffement climatique.



- Le Parc OL s'appelle désormais le "Groupama Stadium". Lyon a en effet signé un partenariat de trois ans, renouvelable, avec le groupe d'assurances pour le naming de son stade. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.



- Les coureurs du Tour de France attaquent les Pyrénées, avec six ascensions au programme de cette 12e étape qui relie Pau à Peyragudes.