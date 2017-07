Antarctique : un des plus gros icebergs jamais vus s'est détaché

publié le 12/07/2017 à 14:07

Un iceberg de mille milliards de tonnes, l'un des plus gros jamais vus, vient de se former après s'être détaché du continent Antarctique. C'est ce qu'ont affirmé ce mercredi 12 juillet des chercheurs de l'Université de Swansea au Royaume-Uni. "La formation s'est produite entre lundi et mercredi", précisent les scientifiques, qui surveillaient l'évolution de ce bloc de glace gigantesque.



D'une superficie estimée à 5 800 km², équivalente à celle d'un département comme le Gard ou la Corrèze, il se détachait progressivement depuis des années : la faille qui le séparait du continent avait été découverte en 2011. Elle s'était étendue progressivement, pour atteindre environ 200 km de longueur, gagnant jusqu'à 18 km durant le seul mois de décembre. Début juillet, le futur iceberg n'était ainsi plus relié au continent Antarctique que sur cinq kilomètres. Épais de 350 mètres, l'iceberg, qui sera probablement baptisé "A68", n'aura pas d'impact sur le niveau des océans car il flottait déjà sur l'eau.

Cet iceberg s'est détaché de Larsen C, une barrière de glace de l'Antarctique, c'est à dire un morceau de glace formé par l'avancée sur la mer d'un glacier. Selon les scientifiques gallois du Project Midas, le morceau qui s'est détaché représente plus de 10% de la surface totale de Larsen C. Cela pourrait fragiliser la barrière de glace, et l'amener à se désintégrer à son tour. Larsen C pourrait ainsi suivre l'exemple de Larsen B, une autre barrière de glace qui s'était désintégrée de façon spectaculaire en 2002. La formation des icebergs est un processus naturel, que le réchauffement de l'air comme des océans contribue cependant à accélérer, soulignent les scientifiques. L'Antarctique est une des régions du monde qui se réchauffent le plus rapidement.