publié le 13/07/2017 à 06:00

La crise grecque de 2009 et les prêts accordés au pays pour son sauvetage sont loin d'avoir mécontenté toute l'Europe. D'après Les Échos, qui rapportent une information du quotidien Süddeutsche Zeitung, l'Allemagne a ainsi empoché 1,34 milliard d'euros en venant au secours de son allié méditerranéen.



D'une part, au travers d'un prêt accordé à la Grèce par la banque de développement KfW depuis 2010, l'Allemagne a réalisé un bénéfice de 393 millions d'euros. S'y ajoutent 952 millions de profits pour la banque centrale allemande, la Bundesbank, qui proviennent du "Securities Market Program", un programme d'achats d'emprunts d'État dont la vocation est de venir en aide aux pays les plus en difficulté de la zone euro, en tête desquels, la Grèce.

En 2013, les pays membres de l'UE s'étaient accordés pour que les profits réalisés sur les obligations grecques soient reversés à Athènes afin de l'aider encore davantage à redresser la pente. Mais en 2015, à cause des tensions entre ses prêteurs et le gouvernement grec, cette procédure avait été stoppée, et les bénéfices conservés par les créanciers.



Finalement, lors de l'Eurogroupe organisé à la mi-juin 2017, le communiqué final précisait une reprise du versement des profits réalisés par les banques centrales. Un revirement soumis à la condition que le pays mettent en œuvre, d'ici à 2018, le programme d'ajustement qui lui permettra de réaliser des économies. En revanche, pas question pour les créanciers de rembourser les profits réalisés entre 2015 et 2016.