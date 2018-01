publié le 17/01/2018 à 09:13

D'après le journal Les Échos, le gouvernement souhaite faciliter la mise en place de péages urbains. Pas forcément une borne, comme sur les autoroutes, mais plutôt des incitations financières, par exemple pour les automobilistes qui font du covoiturage. Cette mesure s'intègre dans la future loi sur les mobilités préparée par Élisabeth Borne, la ministre des Transports.



L'association 40 millions d'automobilistes s'insurge contre ces péages urbains. C'est le message que Pierre Chasseray, le délégué général, a fait passer avec vigueur sur RTL : "Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui imagine toutes les semaines une mesure anti-automobiliste ? On veut le tondre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur la peau ? On sait bien que certains ne peuvent pas se passer de voiture pour aller travailler. Ils ne vont déserter le travail juste parce que le gouvernement a imaginé le péage urbain, ils devront y aller quand même !"

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron était favorable au projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. "Il y a eu un vote, mon souhait est de le respecter et donc de le faire", avait lancé le président en avril 2017, sur France 2, au cours de la campagne présidentielle.

- Pour sécuriser le secteur de Notre-Dame-des-Landes, 800 militaires sont attendus. Ils n'ont pas encore pris position, le calme règne dans la ZAD ce mercredi. Le dispositif devrait être déployé d'ici jeudi matin pour surveiller l'entrée de matériel et l'arrivée de renfort.



- INFO RTL : L'avocat de Nordahl Lelandais, mis en examen dans la disparition de Maëlys et pour l'assassinat du militaire Arthur Noyer, a déposé une demande de remise en liberté, qui a peu de chance d'aboutir.



- Les hôpitaux sont en crise, plus de 1.000 médecins tirent la sonnette d'alarme, comme André Grimaldi, professeur de diabétologie à la Pitié-Salpétrière. "Le personnel est à bout d'un système devenu fou. Maintenant, ça explose, pas seulement chez les infirmières. On a abîmé les équipes", a-t-il déclaré sur RTL.



- Donald Trump est en excellente santé d'après la diffusion de son bulletin. Le médecin de la Maison-Blanche, Ronny Jackson, a répondu aux questions des journalistes. Il a conclu que le président américain est dans une "forme générale excellente".