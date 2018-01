et Loïc Farge

publié le 17/01/2018 à 07:23

Au deuxième jour du séminaire de rentrée du groupe La République En Marche, mardi 16 janvier, son président Richard Ferrand - dont on a justement appris dans la journée qu'une information judiciaire était de nouveau ouverte contre lui pour "prise illégale d'intérêts", toujours dans l'affaire des mutuelles de Bretagne - pensait annoncer devant les siens - et notamment en présence du premier ministre Édouard Philippe - une décision sans grande conséquence.



Il s'agissait de la nomination prochaine de l'une des proches de Richard Ferrand, la députée de l'Hérault, Coralie Dubost (pourtant déjà vice-présidente du groupe) à l'un des douze postes de secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. C'est un poste dont on savait, depuis mi-décembre, qu'il s'était libéré après l'invalidation de l'élection d'une autre députée REM par le Conseil constitutionnel.

Sauf que cette fois-ci, la décision du président du groupe, à qui certains reprochent régulièrement (hors-micro, bien sûr) son manque de concertation, n'est pas passée. C'est un autre député - pas n'importe lequel : le vice-président de l'Assemblée, Hugues Renson - qui s'est levé pour faire part de sa surprise et se plaindre de la méthode. Il s'est ainsi étonné qu'il n'y ait eu aucun appel à candidatures.

Hugues Renson a obtenu gain de cause

Réponse piquée au vif de Richard Ferrand, selon La Chaîne parlementaire. "Cher Hugues, tu te fais le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, mais François de Rugy ne nous a pas laissé le choix ni le temps", s'est-il justifié.



Un petit tacle qui n'a pas plu à Hugues Renson, qui s'est levé à nouveau, assurant qu'il ne se faisait "le porte-parole de personne, seulement de (lui)-même". Il aurait été applaudi chaleureusement. Hugues Renson a surtout obtenu gain de cause, puisqu'en principe un appel à candidatures doit en fin de compte être lancé.



On notera au passage la tentative de décrispation d'Édouard Philippe au milieu de cet échange. "Moi je ne suis pas candidat, et encore moins candidate", a souri le Premier ministre.