publié le 10/01/2018 à 08:35

Après les sanctions, les bons points. Selon une information RTL, le gouvernement envisage de récompenser les bons conducteurs. Ceux qui ont leurs 12 points sur leur permis auront le droit à un bonus : un ou deux points de plus.



"Le Premier ministre a demandé au Conseil national de la sécurité routière d'étudier cette question. Vous savez qu'elle est un petit peu polémique puisque certains estiment que respecter les règles c'est un devoir. Mais ça vaut la peine de poser le sujet, surtout que la mesure 80 km/h sur les routes secondaires va poser à tous une petite contrainte", explique Emmanuel Barbe le délégué interministériel à la sécurité routière.

"Il y a plusieurs options possibles. Dans certains pays, l'Italie ou l'Espagne, on a jusqu'à 13 ou 14 points. Ça peut être des mesures de sursis comme on le fait dans d'autres domaines", a-t-il précisé.

À écouter également dans ce journal

Droit des femmes - Ségolène Royal se dit "consternée" par la tribune signée par une centaine de femmes, dont l’actrice Catherine Deneuve, où elles défendent "la liberté d’importuner" pour les hommes, "indispensable à la liberté sexuelle".



Consommation - Michel-Édouard Leclerc a admis "une défaillance" alors que son groupe a reconnu avoir vendu des produits Lactalis concernés par le rappel du 21 décembre dans certains de ses magasins.



Transports - Les usagers concernés par les perturbations sur les lignes A et B du RER liées à des travaux en 2017 peuvent se faire dédommager dès aujourd'hui. Pour ce faire, ils doivent se rendre sur le site mondedommagement.transilien.com.



Consommation - Les soldes d'hiver débutent aujourd'hui pour six semaines. Dès l'année prochaine, elles passeront à quatre semaines, pour créer "plus d'urgence et d'envie", selon la secrétaire d'État au Commerce.



Solidarité - La 29e édition de l'opération Pièces Jaunes débute ce mercredi 10 janvier et pour six semaines partout en France.