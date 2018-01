Migrants : une centaine de disparus en Méditerranée

et AFP

publié le 10/01/2018 à 03:26

Entre 90 et 100 migrants sont portés disparus en Méditerranée après le naufrage de leur embarcation de fortune au large de la Libye, a indiqué mardi soir la marine libyenne, se basant sur le récit de survivants. L'embarcation, un canot pneumatique, transportait plus d'une centaine de personnes, mais seules 17 d'entre elles, dont des femmes, ont pu être secourues.



Les survivants sont restés plusieurs heures accrochés à des bouts du canot jusqu'à l'arrivée des secours. Le naufrage a eu lieu au large de la ville d'al-Khoms, à une centaine de kilomètres à l'est de Tripoli, la capitale libyenne. La marine libyenne a ajouté avoir secouru 267 autres migrants de diverses nationalités africaines qui étaient à bord de deux embarcations en détresse au large de la ville de Zawiya, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Tripoli.

Manque de moyens et mauvais temps

Des femmes ainsi que 17 enfants figurent parmi les migrants secourus, a précisé le porte-parole de la marine libyenne, déplorant le manque de moyens et le mauvais temps qui ont compliqué, selon lui, les opérations de secours. Durant le weekend dernier, dix migrants avaient péri et plus d'une cinquantaine d'autres, parmi lesquels de jeunes enfants, avaient disparu au large de la Libye, selon un bilan recueilli par plusieurs organismes auprès des survivants.

En 2017, au moins 3.116 migrants sont morts ou disparus en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, dont 2.833 au large de la Libye, selon un décompte de l'Organisation internationale pour les migrations. Mais les tentatives de traversée sont en forte baisse depuis l'été, après les efforts italiens pour empêcher les migrants de prendre la mer, à la suite d'accords avec autorités et milices libyennes.