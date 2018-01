publié le 10/01/2018 à 07:06

Michel-Édouard Leclerc a reconnu "une défaillance" alors que son groupe a reconnu avoir vendu des produits Lactalis concernés par le rappel du 21 décembre dans certains de ses magasins. "Clairement, on a eu une faille surtout au niveau des magasins", a indiqué le patron d'E. Leclerc qui a déclaré "assumer" cette faille.



"À titre personnel, je pensais que tout était nickel. J’ai demandé un état des lieux plus poussé au sein de l’enseigne et patratas… c’est là qu’on s’est rendu compte que 984 boîtes, soit 200 références, n’avaient pas été retirées malgré les rappels successifs. Elles ont été achetées par 782 clients. J’ai donc mis en place un comité de crise pour les contacter", a expliqué Michel-Édouard Leclerc au Parisien.

Les clients ayant acheté ces produits vont ou ont été contactés par le groupe. Le PDG de Leclerc assure que tous les clients concernés ont été identifiés grâce à la lecture de leur ticket de caisse.

Consommation - Les soldes d'hiver débutent aujourd'hui pour six semaines. Dès l'année prochaine, elles passeront à quatre semaines, pour créer "plus d'urgence et d'envie", selon la secrétaire d'État au Commerce.



Justice - Les juges d'instruction de Toulouse ont rendu, lundi 8 janvier, une ordonnance de non-lieu en faveur du gendarme impliqué dans la mort de Rémi Fraisse à Sivens (Tarn).



Sécurité - Gérard Collomb reçoit aujourd'hui les représentants policiers, alors que la colère monte dans les rangs des forces de l'ordre face aux violences dont elles sont victimes.



Gouvernement - Les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont en hausse. Le chef de l'État gagne 3 points (53%) et le Premier ministre 7 (59%), selon un sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud-Radio.



Politique - Ils sont désormais quatre à être candidats à la présidence du Parti socialiste : Luc Carvounas, Emmanuel Maurel, Stéphane Le Foll et Olivier Faure.



Solidarité - La 29e édition de l'opération Pièces Jaunes débute ce mercredi 10 janvier et pour six semaines partout en France.



Coupe de la Ligue - Monaco a battu Nice 2-1 hier et se qualifie pour les demi-finales. Ce soir, le PSG affronte Amiens et Rennes reçoit Toulouse.