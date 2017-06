publié le 16/06/2017 à 08:33

À deux jours du second tour des législatives, les derniers sondages prédisent une très large victoire de La République en Marche. La formation d'Emmanuel Macron remporterait entre 440 et 470 sièges. Les Républicains en obtiendraient entre 60 et 80, le PS entre 22 et 35. 14 à 25 sièges pour la France insoumise. Le FN devrait quant à lui se contenter de seulement 1 à 6 parlementaires.



"La seule chose qui compte c'est que les gens se rendent massivement aux urnes et que, évidemment, ils amplifient la dynamique du premier tour, sans aucun état d'âme", a précisé Benjamin griveaux porte-parole de La République En Marche.

Au sujet de Corinne Vignon, candidate LREM, qui fait l'objet d'une enquête préliminaire pour une éventuelle activité dissimulée d'astrologie, le porte-parole a également indiqué que la candidate pourrait être élue dimanche, puis être démise de ses fonctions si "elle ne correspond pas aux valeurs du mouvement, aux engagements que tous les candidats de la république en marche ont signé".

À écouter également dans ce journal

-À Dijon, la garde à vue du grand-oncle et de la grande tante du petit Gregory a touché à sa fin et ils seront présentés devant un juge. Le procureur a précisé hier que selon l'enquête ce sont plusieurs personnes qui ont concouru à la réalisation du crime du petit Gregory.



-Carlos Ghosn touchera 7 millions d'euros pour l'exercice 2016. Les actionnaires de Renault ont entériné à seulement 53 % la rémunération du PDG de la marque.



-Les Grecs vont recevoir un nouveau prêt de 8,5 milliards d'euros après l'accord trouvé entre les ministres des Finances de la Zone Euro, jeudi 15 juin dans la soirée. Cela devrait permettre à Athènes de rembourser in extremis plus de 7 milliards de créances qui arrivaient à échéance le mois prochain.