et AFP

publié le 15/06/2017 à 22:40

Corinne Vignon pourra-t-elle siéger l'Assemblée nationale ? Une enquête préliminaire sur des soupçons de travail dissimulé dans le cadre d'une activité d'astrologie a été ouverte contre Corinne Vignon, candidate La République En Marche en Haute-Garonne, a indiqué jeudi le procureur de Toulouse. "Le procureur de la République (...) a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire confiée au service régional de police judiciaire (SRPJ) de Toulouse du chef de travail dissimulé, infraction susceptible d'avoir été commise entre 2012 et 2014 dans le cadre de l'exercice d'une activité dissimulée d'astrologie", a indiqué le parquet dans un communiqué.



La candidate a "démenti catégoriquement toutes les accusations", reconnaissant tout de même des consultations d'astrologie. Cette dernière nie avoir été rémunérée pour cette activité. Corinne Vignon a par ailleurs souligné le calendrier alors que ces accusations dont elle fait l'objet interviennent "bizarrement" trois jours avant le scrutin. De ce fait, elle envisager une plainte pour "dénonciation calomnieuse".

Au micro de RTL, Benjamin Griveaux a assuré que Corinne Vignon pourrait ne pas être autorisée à "siéger" à l'Assemblée nationale "si elle ne correspond pas aux valeurs du mouvement". Des contrôles vont avoir lieu "a posteriori". S'il s'avère que "les gens nous ont menti, comme on est très attaché aux règles, les règles seront appliquées", a ajouté le porte-parole du parti.



Corinne Vignon est candidate à la députation dans la 3e circonscription de Haute-Garonne. Après avoir recueilli au premier tour le score le plus élevé de La République En Marche dans le département (39,61%), elle est en ballottage très favorable au second tour face à la députée sortante Laurence Arribagé (LR, 22,27%).



Elle est maire sans étiquette depuis mars 2014 de Flourens, une petite commune de 2.000 habitants située dans la banlieue est de Toulouse. Responsable commerciale dans l'immobilier, elle a abandonné toute activité à l'issue de son élection mais elle a gardé son activité d'astrologue. Récemment interrogée par France 3 à ce sujet, elle avait indiqué nourrir un intérêt "personnel" pour ce domaine mais sans en faire un métier.