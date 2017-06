publié le 15/06/2017 à 11:07

C'est ce jeudi 15 juin que les actionnaires de Renault se réunissent pour d'une part approuver les comptes 2016 du constructeur automobile, mais aussi la nomination de nouveaux administrateurs. D'autre part, ils doivent également se prononcer sur un sujet plus sensible : la rémunération du PDG de Renault Carlos Ghosn. Ce dernier a touché 7 millions d'euros en 2016, et cela devrait être pareil en 2017.



Une rémunération abusive selon Loïc Dessaint, directeur général général du cabinet de conseil en investissement Proxinvest, actionnaire du groupe et qui conseille également d'autres actionnaires de Renault. "On recommande de voter contre cette année, comme l'année dernière. Ce qui nous perturbe c'est que l'on sait qu'une rémunération est composée de plusieurs éléments : au total Carlos Ghosn touche 7 millions d'euros chez Renault, en comptant sa rémunération fixe de 1,2 millions d'euros, qui est supérieure au CAC40, un bonus annuel de 1,4 millions d'euros, des actions gratuites colossales de 4,4 millions d'euros. C'est supérieur au CAC 40, et supérieur à la pratique médiane du secteur automobile européen. Carlos Ghosn est trop payé chez Renault", fustige-t-il.

Un PDG du CAC40 gagne normalement 4,2 millions d'euros Loïc Dessaint, actionnaire de Renault





Même si Loïc Dessaint estime que ce dernier est un bon voire un excellent patron, il estime qu'un bon PDG "ça se rémunère à 4 ou 5 millions d'euros. C'est déjà une énorme somme. Un PDG du CAC40 gagne normalement 4,2 millions d'euros", rappelle-t-il. Et si Carlos Ghosn gagne 7 millions d'euros par an chez Renault, il touche également 8 millions d'euros chez Nissan, dont il est également le directeur général. "Ce n'est pas possible", déplore Loïc Dessaint.